Заокеанские партнеры Незалежной в свою очередь и рады обманываться. Честность — не конек ни тех, ни других.

Украина в очередной раз, скорее всего, откажется от обещаний, данных ранее Западу. Они касаются действий страны против России в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Все разговоры о том, что они не будут бить по территории России — лицемерие», — подчеркнул он в интервью URA.RU.

Лицемерием выглядит на фоне происходящего и забота Запада об Украине. Именно так заокеанские партнеры страны преподносят попытки передать Украине дальнобойные средства Незалежной. Однако у «доброго» жеста совсем другие цели — здесь и читать между строк не нужно.

«На самом деле всем прекрасно понятно, что это является попыткой дезориентировать общественное мнение в собственных странах, чтобы оно не беспокоилось по поводу возможных последствий», — недоумевает эксперт.

Но какие бы наполеоновские планы не строил противник, надежды на их исполнение тщетны. Как заверил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, Россия старается отодвинуть войска Украины на безопасное расстояние, которое не будет создавать угрозы для территорий государства. Кроме того, по мнению военных экспертов РФ, возможность борьбы с дальнобойным оружием заложена в российские системы ПВО, например, в «Тор-М2». Также по ним способен работать «Панцирь-С1».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму.