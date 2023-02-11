«Неизвестное науке животное» разорвало собаку DJ Smash

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 82

Музыкант обратился в полицию с заявлением о нападении на его собаку неведомым зверем.

«Неизвестное науке животное» разорвало собаку DJ Smash

Фото: Instagram* / djsmash

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Российский музыкант и продюсер DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман. — Прим. ред.) утверждает, что на его собаку породы шпиц напало неизвестное существо

По данным 5-tv.ru, исполнитель обратился в полицию с заявлением о нападении «неизвестного науке животного», напомнившего ему рысь. Он утверждал, что существо буквально разорвало его собаку.

Факт нападения подтвердил и сам музыкант, однако подробно обсуждать обстоятельства произошедшего отказался.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Ирины Салтыковой — Алиса — рассказала историю о том, как собака разорвала ее лицо.

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