«Шили более часа»: Дочь Салтыковой рассказала, как собака разорвала ее лицо

Дочь Ирины Салтыковой Алиса рассказала ужасающую историю о том, как на нее напала собака. Овчарка разодрала девушке лицо и руку, и только своевременная помощь пластического хирурга помогла не расстаться с красотой.

«Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она окровавленную меня сажает в машину и везет в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа» — рассказывает Алиса.

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По словам девушки, когда она проснулась после наркоза, то не поверила своим глазам — хирург «ювелирно» сшил губы и не оставил ужасающих шрамов. Реабилитация прошла нормально, но остался небольшой шрам над верхней губой. Салтыкова решилась на еще одну операцию и от нападения собаки не осталось и следа. Фотографию до последнего хирургического вмешательства и после него Алиса выложила в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Ирины Салтыковой опубликовала фото с голой спиной.