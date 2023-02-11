Бразильянка почти 20 лет продержала свою дочь взаперти

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 10

Пострадавшую обнаружили в плохом состоянии — она изнемогала от голода и жажды.

Бразильянка почти 20 лет продержала свою дочь взаперти

Фото: www.globallookpress / imagebroker/Matthias Hauser

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Почти 20 лет взаперти провела бразильянка, которую держала в заточении собственная мать. Об этом сообщает портал G1. Пострадавшую обнаружили в городе Виана со связанными руками и ногами. 39-летняя женщина находилась в доме, где был оборудован для нее «карцер».

Со слов начальника полиции города Виана Карлоса Альберто Браги Диниза Нето, она очень хотела есть и пить. Пожилая мать пострадавшей тоже находилась в доме и явно была пьяна.

Найденную женщину отправили лечиться, с ней пообщались врачи и представители соцзащиты. По предположению правоохранителей, мать заперла дочь под предлогом перенесенного ею психологического расстройства, начавшегося после потери двоих детей в юности, из-за чего она якобы стала агрессивной.

Мать бразильянки задержали вместе с соучастником. В настоящее время продолжается расследование и розыск других причастных к преступлению, поскольку известно, что местные жители знали о происходящем, отмечает издание.

К слову, аналогичная ситуация произошла в Германии: пенсионеры в течение почти восьми лет не выпускали из дома внучку, держа ее взаперти. Ранее 5-tv.ru писал о том, кого из российских знаменитостей держали взаперти.

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