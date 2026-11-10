Главврача «КМ- Клиник» нашли мертвой в Новой Москве

В частном доме в Новой Москве обнаружена мертвая женщина с признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба Столичного СК в мессенджере МАКС.

Тело женщины находилось в частном доме в Новой Москве. Есть признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Причина смерти женщины не сообщается. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия.

По данным 5-tv.ru, погибшая — главврач «КМ-Клиник» Марина К. Женщина почти четыре десятилетия посвятила помощи людям: ее профессиональный стаж 36 лет.

Ранее в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары: 26-летний злоумышленник зарезал и расчленил супругов.

По версии следователей, фигурант в ходе ссоры с семейной парой силой усадил мужчину и женщину в машину и увез их в неизвестном направлении, после чего несколько раз ударил обоих ножом — жертвы умерли на месте.

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