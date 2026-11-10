Главврача «КМ- Клиник» нашли мертвой в Новой Москве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Главврача КМ-Клиник нашли мертвой в Новой Москве — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В частном доме в Новой Москве обнаружена мертвая женщина с признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба Столичного СК в мессенджере МАКС.

Тело женщины находилось в частном доме в Новой Москве. Есть признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Причина смерти женщины не сообщается. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия.

По данным 5-tv.ru, погибшая — главврач «КМ-Клиник» Марина К. Женщина почти четыре десятилетия посвятила помощи людям: ее профессиональный стаж 36 лет.

Ранее в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары: 26-летний злоумышленник зарезал и расчленил супругов.

По версии следователей, фигурант в ходе ссоры с семейной парой силой усадил мужчину и женщину в машину и увез их в неизвестном направлении, после чего несколько раз ударил обоих ножом — жертвы умерли на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
82.75
0.61 92.39
0.20
Страсти вместо покоя: годом какого животного по восточному календарю буде...

Последние новости

11:08
Смеялась над порчей, пока не погибла дочь: телеведущая шесть лет живет с болью и просит об одном
11:01
Смертельная ловушка в коляске: игрушка едва не погубила целую семью
10:53
В Афинах нашли второй чемодан с трупом: жуткая загадка повторилась
10:48
Главврача «КМ- Клиник» нашли мертвой в Новой Москве
10:46
Жизнь, отложенная на потом: как развивается рынок крионики в России
10:41
Страсти вместо покоя: годом какого животного по восточному календарю будет 2027-й

Сейчас читают

Киевский режим на грани безумия: дана команда отлавливать на фронт работников ВПК
Кого в 2027 году ждет «тринадцатая пенсия»
«Сама решу, кому что завещать»: Волочкова осадила тех, кто уже делит ее наследство
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год