Расчленил друга, но прокололся на мелочи: убийцу выдала сим-карта

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

В мусорном баке полицейские обнаружили мешок с человеческими останками. Найденная внутри деталь помогла установить личность погибшего и выйти на его последнего собеседника.

Как полиция Индии раскрыла убийство по кусочку сим-карты

Фото: legion-media/Newscom

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Полиция Индии вышла на след убийцы благодаря сим-карте в мешке с останками

Полиция индийского города Пуна арестовала мужчину, который зарезал и расчленил своего друга после пьяной ссоры. Вычислить убийцу помог кусок сим-карты, найденный в мешке с отрубленными ногами жертвы.

Как сообщает издание The Indian Express, страшная находка была сделана в районе Пимпл Гурав. Двадцать четыре часа спустя полиция нашла и остальные части тела, после чего задержала подозреваемого. Жертвой оказался 45-летний Анил Хаде, а обвиняемым — 43-летний Вишну Кумбхар, известный как Пинтя.

Выяснилось, что мужчины были друзьями и вместе выпивали в день убийства. По версии следствия, во время конфликта на почве алкоголя Кумбхар убил Хаде, разрубил его тело острым оружием, а ноги сложил в мешок и выбросил в мусорный бак. Полицейские нашли обрубок в мешке вместе с сим-картой, принадлежавшей Хаде. Проследив за его семьей, они подтвердили личность погибшего, а дальнейшее расследование показало, что в последний раз он выходил на связь именно с Кумбхаром. Остальные части тела были обнаружены в доме подозреваемого в районе Винайак Нагар. Мужчину арестовали и обвинили в убийстве.

В конце сентября в Индии произошел еще один не менее абсурдный и опасный инцидент. Местный житель попытался укусить кобру, в результате чего змея трижды укусила его в ответ. Мужчина был госпитализирован, а сама рептилия в итоге погибла.

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