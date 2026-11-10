Смертельная ловушка в коляске: игрушка едва не погубила целую семью

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 26 0

Хозяйка квартиры проснулась от огня среди ночи, пока остальные члены семьи спали.

В Волгограде взорвалась детская игрушка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Детская игрушка едва не стала причиной большой беды для семьи из Волгограда. Пока домочадцы спали, в квартире вспыхнул пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Хозяйка жилья по имени Виктория проснулась около двух часов ночи и обнаружила, что одна из комнат охвачена огнем. Как выяснилось, возгорание началось из-за детской игрушки на батарейках, которую оставили в коляске.

Никто из членов семьи не пострадал. Однако произошедшее заставило Викторию задуматься о вещах, которые годами лежат дома без внимания.

Женщина назвала случившееся «одним случаем из ста» и призвала других родителей не относиться беспечно к старым игрушкам. Она посоветовала регулярно проверять домашние вещи и избавляться от тех, которыми давно никто не пользуется.

Ранее пожар произошел в квартире сестры певицы Нюши, олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной. Спортсменку госпитализировали с ожогами лица, рук и грудной клетки.

Возгорание случилось 8 ноября около 22:30 в доме № 18 на улице Багрицкого в Москве. Огонь распространился на одну из комнат квартиры, площадь пожара составила пять квадратных метров.

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