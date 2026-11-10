В Афинах нашли второй чемодан с трупом: жуткая загадка повторилась

The Sun: тело девушки со связанными ногами нашли в чемодане

Тело девушки со связанными ногами нашли в чемодане на улице. В полицию обратился прохожий, почувствовавший сильный запах от оставленного на дороге багажа. Об этом сообщило The Sun.

Прохожий обнаружил чемодан с телом женщины

В столице Греции Афинах обнаружили останки, спрятанные в чемодане. Ноги погибшей были связаны. Находку сделал случайный прохожий, обративший внимание на сильный запах от багажа, оставленного прямо на дороге.

Инцидент произошелв районе Агиос-Пантелеимонас. Получив сообщение о подозрительном чемодане, полицейские прибыли на место и обнаружили внутри тело девушки африканского происхождения. По предварительным данным, погибшей было от 17 до 25 лет.

На жертве были шорты, спортивный бюстгальтер и блузка. К моменту обнаружения тело находилось в состоянии сильного разложения. При этом видимых повреждений, которые могли бы указывать на причину смерти, правоохранители не нашли.

Личность погибшей пока не установлена. Причину ее смерти выясняют следователи.

Похожее преступление произошло в Афинах летом

Обнаружение тела напомнило о гибели 38-летней британской волонтера Элизабет Джейн Росс. Ее останки также нашли внутри чемодана в заброшенном здании в районе Кипсели 18 июля.

Место нового происшествия находится примерно в полутора километрах от здания, где обнаружили погибшую британку. Однако о возможной связи между двумя случаями полиция не сообщала.

Росс приехала в Афины из Эдинбурга 26 июня. Первоначально она остановилась у греческих друзей в районе Керацини. Позднее, 2 июля, женщина переехала на улицу Ретимну в центре столицы.

Британка занималась волонтерской деятельностью в христианской неправительственной организации, помогавшей беженцам. Спустя примерно две недели после переезда ее тело обнаружили в заброшенном здании.

По делу о гибели Росс задержали 26-летнего афганского боксера Шарифа Ахмадзая. Сейчас он находится в греческой тюрьме. Мужчине предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, ограблении и незаконном хранении оружия.

Обвиняемый пока не заявил о признании вины в рамках судебной процедуры. Следствие также ожидает результатов токсикологических исследований.

Жена задержанного заподозрила мужа после странных сообщений

Важную роль в расследовании сыграла супруга Ахмадзая, уроженка США Алайна Холл. Именно она обратилась к правоохранителям после того, как поведение мужа вызвало у нее подозрения.

Холл познакомилась с Элизабет благодаря совместной волонтерской работе в Афинах. Последний раз она видела британку 12 июля после встречи, посвященной изучению Библии.

Через несколько дней Алайна узнала из новостей, что в заброшенном здании обнаружили тело женщины в чемодане. Сообщение заставило ее вспомнить обстоятельства последних дней.

По словам Холл, однажды ночью она проснулась с тяжелым предчувствием. Утром женщина написала Элизабет и получила два ответа. Однако содержание сообщений показалось ей подозрительным.

Алайна объяснила полицейским, что ее знакомая обычно писала по-другому. В полученных ответах отличались уровень владения английским языком и манера общения. Кроме того, в переписке появились эмодзи, которыми Элизабет прежде никогда не пользовалась.

Холл попыталась позвонить подруге, но та не ответила. После этого подозрения женщины усилились.

Она также вспомнила события вечера 15 июля. Проснувшись, Алайна обнаружила, что мужа нет рядом. Проверив его местоположение с помощью общего доступа к геолокации, она увидела, что Ахмадзай находится в квартире Элизабет.

Позднее супруга потребовала объяснений. Мужчина заявил, что смотрел футбольный матч, а к британке зашел только для того, чтобы воспользоваться туалетом.

Алайна рассказала следователям, что по отдельности некоторые обстоятельства могли показаться незначительными. Однако совпадение дат, необычная переписка и поведение мужа заставили ее заподозрить неладное.

Камеры сняли мужчину с чемоданом

В ходе расследования сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения. Как утверждается, на кадрах видно, как Ахмадзай выходит из квартиры Элизабет с чемоданом, а затем оставляет его в месте, где позднее обнаружили останки британки.

По данным следствия, эти события произошли 16 июля. Само тело нашли спустя два дня, 18 июля.

При этом задержанный отрицал, что убивал женщину. На допросе он утверждал, что обнаружил Элизабет уже мертвой и испугался возможных последствий.

Согласно его версии, во время посещения квартиры он увидел британку лежащей на полу ванной комнаты. Из ее рта вытекала жидкость, похожая на воду. Ахмадзай несколько раз обратился к женщине, однако она не ответила.

Мужчина заявил следователям, что после увиденного оцепенел, а затем в панике покинул квартиру.

Обвиняемый рассказал, почему спрятал тело в чемодане

По словам Ахмадзая, после ухода из квартиры он встретил пожилого мужчину возле автобусной остановки. Задержанный якобы спросил у незнакомца, как поступить, если обнаружил мертвого человека.

Собеседник представился работником больницы. Он посоветовал убрать тело из квартиры, чтобы избежать неприятностей.

Ахмадзай заявил, что несколько часов обдумывал услышанное. На следующий день он вернулся в квартиру Элизабет и положил ее тело в черный чемодан.

Затем мужчина поместил багаж в багажник красного автомобиля, на котором передвигался. После этого он доехал до района своего дома, припарковался и пешком отнес чемодан к заброшенному зданию напротив университета.

По версии задержанного, там он снова встретил пожилого мужчину, который ранее дал ему совет. Незнакомец якобы предложил оставить чемодан и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией.

Во время допроса Ахмадзай также признал, что забрал телефон и банковские карты Элизабет. При этом причастность к ее смерти он продолжал отрицать.

Расследование гибели британской волонтера продолжается. В то же время полиция Афин устанавливает личность другой молодой женщины, тело которой обнаружили в чемодане в районе Агиос-Пантелеимонас. Сведений о связи двух происшествий пока нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.