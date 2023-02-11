Пассажирский автобус «поцеловался» с самолетом в Лос-Анджелесе

Инцидент случился прямо в пределах международного аэропорта.

В Лос-Анджелесе самолет потерпел крушение, не успев покинуть пределы международного аэропорта. А причиной ЧП стало столкновение с пассажирским автобусом, сообщает издание CBS NEWS.

Инцидент случился в пятницу вечером, 10 февраля. Лайнер American Airlines в это время двигался от ворот в сторону стоянки воздушных судов. Однако до места доехать не удалось — судно «поцеловалась» с пассажирским автобусом прямо на рулежной дорожке южной части аэродрома LAX.

На место тут же выехали сотрудники пожарной службы — помощь потребовалась пяти пассажирам, однако удалось обойтись без жертв. Аэропорт продолжает работу в прежнем режиме.

Вместе с тем уполномоченные службы устанавливают обстоятельства ЧП, проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России обучают пилотов.