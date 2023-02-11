Борьба продолжается: в Турции спасли мужчину на шестой день после землетрясения

У некоторых людей наступает отчаяние, однако есть и хорошие новости.

Мужчина спасен в Турции на шестой день землетрясения. Кадры спасения опубликованы в Twitter.

«Пожарная служба Бурсы спасла еще одну жизнь», — говорится в публикации.

Спустя несколько часов в городе Бурса из-под завалов были извлечены еще две женщины.

До этого сообщалось, что жертвами катаклизма стало больше 20 тысяч человек. Отчаяние у людей нарастает из-за того, что время нахождения под завалами ограничено, учитывая, что пострадавшие обезвожены и переохлаждены.

На месте происшествия работают в том числе и российские спасатели, продолжается отчаянная борьба за жизнь. На подъезде к провинции Хатай постоянно слышится вой сирен — это машины «Скорой помощи» спешат в больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не может помочь Турции.