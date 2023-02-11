Борьба продолжается: в Турции спасли мужчину на шестой день после землетрясения

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 68

Мужчину в Турции вытащили из-под завалов на шестой день после землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya; twitter / Mehmet Sefa Nebioğlu

Читайте нас в: Дзен Новости

У некоторых людей наступает отчаяние, однако есть и хорошие новости.

Мужчина спасен в Турции на шестой день землетрясения. Кадры спасения опубликованы в Twitter.

«Пожарная служба Бурсы спасла еще одну жизнь», — говорится в публикации.

Спустя несколько часов в городе Бурса из-под завалов были извлечены еще две женщины.

До этого сообщалось, что жертвами катаклизма стало больше 20 тысяч человек. Отчаяние у людей нарастает из-за того, что время нахождения под завалами ограничено, учитывая, что пострадавшие обезвожены и переохлаждены.

На месте происшествия работают в том числе и российские спасатели, продолжается отчаянная борьба за жизнь. На подъезде к провинции Хатай постоянно слышится вой сирен — это машины «Скорой помощи» спешат в больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не может помочь Турции.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
«Я просто устал»: Мамаев завершил футбольную карьеру
13:41
Умер бывший председатель совета министров ГДР Ханс Модров
13:25
The Times: Запад поставляет оружие Украине не бесплатно
13:04
«Не стоит демонизировать»: какие цели преследует США, помогая Турции
12:44
В МИД РФ готовы к диалогу с Украиной без предварительных условий
12:26
Дзюдоист Носов назвал главную ошибку Костомарова, стоившую ему здоровья

Сейчас читают

На поле танки грохотали: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023