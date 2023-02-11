«Слабодушные ***!» — Жиган пристыдил сбежавших из России звезд

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 692

Рэпер Жиган заявил, что ему стыдно за тех звезд, которые на фоне СВО уехали из России

Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru

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Сам музыкант даже не задумывается о том, чтобы переехать из России.

Российский исполнитель Жиган крайне негативно относится к звездам, которые сбежали из России. Это касается в первую очередь, «коллег по перу», многие из которых еще в прошлом году спешно покинули страну. Об этом автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко рэпер Жиган рассказал на светской премьере фильма «Быть», в котором сыграл одну из ролей.

«Вы знаете, 90% русского рэпа — это слабодушные ***. <…> Очень многие сегодня уехали за границу», — отметил артист.

Музыкант напомнил строчки из своего произведения, где уже комментировал ситуацию со сбежавшими знаменитостями.

«Бизнесменам, музыкантам, блогерам нелегко
Только чуть прижало — они уже далеко.
Остались только русские. Сорок сороков», — зачитал на камеру Жиган.

В завершении своего короткого спича рэпер пристыдил знаменитостей, которые на фоне спецоперации разорвали связи со своей Родиной.

«И когда я смотрю, как эти блогеры, рэперы, все эти „куриные мужья“ стоят на границе с Грузией и Казахстаном, — стыдно! Стыдно, что такие люди вообще проживают в этой стране. И очень хорошо, что они отсюда уехали», — заключил Жиган.

Ранее в беседе с 5-tv.ru звезда «Черной весны» Никита Кологривый хлестко высказался о моде артистов на эмиграцию.

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