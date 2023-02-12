Взрывы газа: как предотвратить новые трагедии

Поводом еще раз задуматься о состоянии жилищного фонда в России стали две трагедии на этой неделе — как под копирку — в Тульской и Новосибирской областях произошли взрывы бытового газа: и там, и там рухнули «хрущевки» — пятиэтажки, одна 1966 года, вторая 1968 года постройки. Чем старше дом, тем больше у него «болячек», но это только полбеды, вопрос — как их лечат.

Как выяснила наш корреспондент Алиса Паршакова, которая сама была на месте трагедии — доступ к газовому оборудованию может получить любой и контроль за ним весьма хаотичный.

Новосибирск: 13 погибших. Среди них двухлетняя малышка. Ефремов: 8 погибших. В их числе годовалая девочка. Взрыв газа в жилой пятиэтажке прогремел во вторник вечером. По словам жильцов в доме на четвертом этаже перед взрывом отчетливо пахло газом. Жильцы вызвали экстренные службы, но специалисты не успели доехать.

Официальную причину пока не озвучили. Но соседи рассказывают: проблемы с газом были и раньше, проверка проходила лишь для галочки.

«Конечно проблемы с газом есть и с данного дома люди обращались. Но одна из квартир не открыла дверь, когда приезжала служба газовая», — рассказал Сергей Балтабаев — глава администрации муниципального образования города Ефремов.

Отчасти людей понять можно, под видом газовиков сейчас по квартирам ходят все кому не лень: мошенники, ушлые торговцы низкопробной техникой, или представители каких-то сомнительных контор. Так и случилось в Новосибирске.

После визита двух сотрудников «Межрегионгаз сервис» в начале недели жители еще долго чувствовали резкий запах. Двух ее сотрудников по горячим следам арестовали.

«Межрегионогаз Сервис», как выяснилось, вообще зарегистрирована в Омске, а это за 650 километров. Мы проверили адрес регистрации — это оказалось заброшенное здание. Юридически «Межрегионгаз сервис» действительно имеет право на работу. Сегодня в России деятельность таких контор практически никак не регулируется.

Более того, за пять с половиной тысяч можно приобрести полный пакет документов лучшего газовщика страны. В сети тысячи предложений. Отправляемся по адресу одной из таких компаний в Петербурге.

Но если такие псевдо-газовщики до вас не добрались, может подвести старое оборудование в домах, которое со временем «дает течь». У 60% газовых приборов в квартирах россиян истек срок годности. По нормативам плиты или колонки должны служить десять лет.

За оборудование и вентиляцию в квартире сегодня отвечает именно собственник. Также он обязан заключить договор с газовщиками и следить за их работой.

«Как минимум не меньше половины людей даже не знают, что такие договоры должны заключать. Ну, предположим, вам надо менять плиту, а у людей нет денег для того, чтобы ее заменить. Вот что делать, тупик. В принципе, по действующему даже уже законодательству, можно отключить подачу газа», — рассказала Светлана Зазворотнева, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По статистике Росстата, 70% ЧП спровоцировано аварийным состоянием газового оборудования в доме. Еще в 14% — проблемы с вентиляционными каналами. И 10% самовольное подключение и перемонтаж. Поэтому и такие данные Росстата — ежегодно больше одиннадцати тысяч происшествий.

«Выход, который быстро и оперативно решит проблемы взрывов в наших домах — установить систему безопасности, которая, несмотря на то, что если вентиляция не работает, если произойдет утечка газа, то она отключиться» — рассказал Сергей Соколов, гендиректор газовой организации.

Обязательную установку газоанализаторов, которые в случае ЧП автоматически отключат топливо, уже пять лет обсуждают в Госдуме. Но так ни к чему и не пришли. Главный вопрос: кто заплатит? В бюджете — денег нет, а жители — не готовы. В ближайшее время парламентарии примут новый газовый закон, который хотя бы ограничит работу псевдо-специалистов. Сертификат на работу будет получить куда сложнее.