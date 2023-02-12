Перенесший тяжелый инсульт Носков прервал концерт в Перми

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 315

Заслуженный артист РФ Николай Носков сорвал свой концерт в ДК им. Солдатова в Перми

Перенесший тяжелый инсульт Носков прервал концерт в Перми

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Зрители обвинили организаторов выступления в издевательствах над больным исполнителем.

Заслуженный артист РФ Николай Носков, который не полностью восстановился после перенесенного в 2017 году инсульта, прервал концерт в Перми из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Звезда».

Отмечается, что зрители ждали выхода артиста полтора часа. Когда Носков все же появился на сцене, то исполнил всего несколько песен, после чего была объявлена пауза из-за его плохого самочувствия.

Через некоторое время певец вернулся на сцену, но при этом постоянно повторял: «Где я». В итоге Носков спел еще две песни, а на третьей прервал выступление.

Многие зрители не скрывали недовольства, причем их гнев был адресован организаторам концерта. Они, по мнению поклонников Носкова, безответственно подошли к мероприятию, билеты на которое стоили от 1,5 до 5,5 тысячи рублей.

«Они (организаторы — Прим. ред.) не предприняли достаточно усилий для подготовки артиста к концерту. Концерты с его участием уже проходили после болезни, но нигде не было такого пренебрежения чувствами поклонников. Все нахождение артиста на сцене выглядело‚ как издевательство, прежде всего, над самим Носковым», — приводит издание слова одного из зрителей.

Сам 67-летний певец после сорванного концерта обратился к поклонникам в соцсети и попросил их не сердиться.

К слову, после неудачного выступления в Перми 8 февраля, Носков продолжил гастроли и 10 февраля выступил в Екатеринбурге. Также в ближайшие дни у него намечены выступления в Тюмени, Туле и Рязани.

Продюсер Виктор Дробыш ранее заявил, что не эксплуатирует разбитого инсультом Носкова, а помогает ему продолжать творческую карьеру, несмотря на недуг. Дробыш уверен, что без концертов певцу было бы только хуже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Николай Носков восстанавливался после ишемического спинального инсульта, который настиг артиста в марте 2017 года.

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