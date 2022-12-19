Дробыш о выступающем после инсульта Носкове: «Не издеваемся мы над Колей»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 409

Продюсер Дробыш о работе с перенесшим инсульт Носковым: Никакой спекуляции здесь нет

Дробыш о выступающем после инсульта Носкове: «Не издеваемся мы над Колей»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Продюсер возмущен слухами о собственной корысти и попытке нажиться на тяжелобольном артисте.

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что не эксплуатирует разбитого инсультом певца Николая Носкова, а помогает ему продолжать творческую карьеру, несмотря на недуг. После удара артист не смог восстановиться окончательно, поет он сидя на стуле, но не потому что его заставляют — все по собственному желанию и с большим энтузиазмом. Дробыш уверен, что без концертов Носкову было бы только хуже.

«Мне трудно представить в кого бы он мог перевоплотиться: в пенсионера, доживающего жизнь мужика?.. Совсем не важно, бегает ли он по сцене, сидит. Главное, что он поет, что он получает от этого удовольствие, что он живет. Никакой спекуляции здесь нет. Не издеваемся мы над Колей и не пытаемся на нем зарабатывать», — цитирует его Starhit.ru.

По мнению продюсера, в Носкове есть «звездный код», который не истребит болезнью Именно поэтому певец продолжает работать и зрители отвечают ему почтением и овациями. Недавно артист принял участие в создании хита «Не вставай на колени» вместе со Стасом Пьехой, Игорем Романовым и исполнителем IVAN.

Как только стало известно о возвращении Носкова к музыке под покровительством Дробыша, на продюсера обрушилась волна критики. Его уже давно пытаются уличить в непорядочном отношении к певцу. Продюсер не бросает сотрудничество, несмотря на неоднозначные мнения и заверяет, что заработанные концертами деньги идут в карман подопечного, а не в его сообственный.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с реакцией зала на выступление звезд с песней «Не вставай на колени» на премии «Золотой граммофон» от «Русского радио» — поклонники стоя провожали Носкова долгими аплодисментами.

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