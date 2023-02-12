В Белом доме заявили о сбитом по указанию Байдена объекте над Канадой

Неопознанный объект в небе над Канадой был сбит по указанию президента США Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, операцию осуществляло объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«NORAD отслеживало его (неопознанный объект — Прим. ред.) на протяжении порядка 24 часов, и затем президент дал добро на то, чтобы два истребителя F-22 его сбили. Он упал на канадской территории, так что мы делали это во взаимодействии с Канадой», — сказала Жан-Пьер в эфире MSNBC.

Накануне канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны.

По словам главы канадского кабмина, военные поднимут на поверхность и изучат обломки сбитого объекта. Трюдо добавил, что провел разговор с Байденом на фоне ЧП вокруг сбитого в небе над Канадой воздушного объекта.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что сбитый объект не был похож на замеченный прежде китайский аналог — новый был значительно меньше. Его размеры Кирби сравнил с габаритами небольшого автомобиля. Он также сообщил, что аэростат находился на высоте 12 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские военные сбили китайский метеорологический аэростат, попавший в воздушное пространство США.