Военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над Канадой

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Иван Обухов
Иван Обухов 50

Трюдо заявил, что авиация Канады и США сбила неопознанный объект на северо-западе страны

Военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над Канадой

Фото: www.globallookpress.com / Vinny Carchietta

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Эксперты собираются изучить обломки объекта, предположительно являющегося аэростатом-шпионом.

Глава канадского кабмина Джастин Трюдо заявил, что военные самолеты Канады и США сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

Премьер-министр Канады добавил, что военные собираются поднять на поверхность и изучить обломки сбитого над страной объекта.

Трюдо добавил, что провел разговор с президентом США Джо Байденом на фоне ЧП вокруг сбитого в небе над Канадой воздушного объекта.

Ранее, представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что следят за передвижением неопознанного воздушного объекта, обнаруженного в небе над Северной Канадой.

«NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах [действия] NORAD», — сообщается в распространенном заявлении.

Происхождение объекта и другие подробности на данный момент остаются неизвестными.

В свою очередь, телевизионный канал Global News, со ссылкой на источники в сфере безопасности передает, что NORAD наблюдает «один или два воздушных объекта», которые возможно представляют из себя аэростаты-шпионы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФБР начали изучать обломки сбитого китайского зонда.

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