Американские военные сбили аэростат размером с автомобиль над Аляской

Американские военные в течение суток наблюдали за новым аэростатом, теперь уже в небе над Аляской. Президент США Джо Байден принял решение сбить его. Обломки аппарата упали на толщу льда над морем — на границе Штатов с Канадой. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на официальном брифинге.

По его словам, объект не был похож на замеченный прежде китайский аналог — новый был значительно меньше. Как отмечает Spectrum News1, его размеры представитель Совета нацбезопасности сравнил с габаритами небольшого автомобиля, аэростат находился на высоте 12 километров. Сутки американские военные контролировали аппарат, после чего получили приказ уничтожить его.

«По рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект», — приводит слова Кирби NBC News.

Отмечается, что осколки аэростата планируется поднять для изучения. Пока Штаты не собираются требовать новых объяснений у китайской стороны в связи с инцидентом, так как еще не установлено, какой стране принадлежит сбитый летательный аппарат.

Еще один аэростат был сбит американскими военными 4 февраля у побережья штата Южная Каролина. Он принадлежал Китаю. По данным Пентагона, аппарат собирал разведданные. В МИД КНР, в свою очередь, опровергли это утверждение. Они указали, что аэростат принесло на территорию США ветром. А его назначение носит гражданский характер — он использовался для метеорологических исследований.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский летчик рассказал об НЛО над базами США.