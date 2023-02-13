Рынок порешал: ассортимент на прилавках восстановился после ухода из России ряда брендов

Эфирная новость 12

Ассортимент товаров на российских прилавках восстановился после ухода иностранных брендов

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Место иностранных компаний заняли отечественные производители.

Ассортимент на российском рынке после массового ухода иностранных брендов практически восстановился. Об этом «Известиям» заявили в Росаккредитации.

Нарастить предложение удалось, в том числе, за счет отечественных производителей: за год их стало больше примерно на 20 процентов.

Кроме того, на смену одним зарубежным брендам пришли другие. Если раньше большинство приходилось на Европу и США, то сейчас товары в основном поставляют из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом примерно треть привозят из Китая.

Восстановить ассортимент помогли принятые меры поддержки. В частности — упрощенная схема декларирования. Благодаря ей сроки ввоза новой продукции сократили с месяца до недели. А бизнесмены смогли сэкономить примерно миллиард рублей.

Качество всех ввозимых товаров тщательно проверяют. А для борьбы с контрафактом на маркетплейсах создали специальную систему контроля.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
Яркое солнце показывает и красоту, и уродство. Китайский совет дня на пон...

Последние новости

7:19
Рынок порешал: ассортимент на прилавках восстановился после ухода из России ряда брендов
7:12
Бездомных животных предлагают не выпускать из приютов
6:58
Горящий автомобиль затруднил движение в центре Москвы — видео
6:46
Рианна ждет второго ребенка
6:34
Российские десантники штурмом взяли опорник ВСУ — видео боя
6:25
Авария в Приморье: две машины столкнулись «лоб в лоб»

Сейчас читают

Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
«С ним ушла эпоха»: директор Дома кино Екатерина Головня о смерти Абдрашитова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023