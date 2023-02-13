Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска
Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
По мнению американских дипломатов, над обладателями двойного гражданства нависла угроза.
Американское посольство обратилось к гражданам США с призывом как можно быстрее выехать за пределы России из-за возможности быть призванными в российскую армию, сообщается в заявлении, распространенном на сайте американской дипломатической миссии.
По мнению американских дипломатов, российские власти якобы «могут отказать гражданам США в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».
Стоит отметить, что 28 сентября 2022 года американское посольство опубликовало аналогичное предупреждение с призывом граждан США покинуть пределы России пока для этого «еще есть возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик предсказал усиление позиций России.
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