Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска

По мнению американских дипломатов, над обладателями двойного гражданства нависла угроза.

Американское посольство обратилось к гражданам США с призывом как можно быстрее выехать за пределы России из-за возможности быть призванными в российскую армию, сообщается в заявлении, распространенном на сайте американской дипломатической миссии.

По мнению американских дипломатов, российские власти якобы «могут отказать гражданам США в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».

Стоит отметить, что 28 сентября 2022 года американское посольство опубликовало аналогичное предупреждение с призывом граждан США покинуть пределы России пока для этого «еще есть возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик предсказал усиление позиций России.