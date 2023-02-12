Американский разведчик предсказал усиление позиций России

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

Разведчик из США Риттер предсказал усиление позиций России после конфликта на Украине

Американский разведчик предсказал усиление позиций России

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Теперь Россия устранит неопределенность в сфере международной безопасности, которая возникла в 1990-х годах.

Российская Федерация после завершения вооруженного противостояния на Украине станет одним из самых могущественных государств планеты, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — высказал свое мнение американский эксперт в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам Риттера, коллективный Запад допустил принципиальную ошибку, начав конфронтацию c Москвой, так как своими действиями западные страны дали российскому руководству отличный шанс избавиться от возникшей в 90-е годы неопределенности в сфере международной безопасности.

Руководство России много раз заявляло, что Запад, пренебрегая фундаментальными основами международного права, нацелился на конфликт и экспансию путем включения новых страны в НАТО и дестабилизации границ.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО грозит опасность из-за действий Британии и Украины.

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