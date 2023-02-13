«Успокоин» нужен? Ученые создали сыр с болеутоляющим эффектом

Особая технология производства молочного изделия позволяет сохранить витамины и минералы.

Ученые из Российского биотехнологического университета (Росбиотех) разработали рецепт производства мраморного сыра с прованскими травами. Главная особенность молочного изделия — успокоительный эффект. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Специалисты отметили, что этот продукт функциональной направленности. В его состав входит: розмарин, шалфей, тимьян, чабер садовый и майоран. Благодаря этим травам происходит успокоительный эффект. Сыр наполнен полезными веществами, в том числе и витаминами.

«Наша технология позволяет сохранить витамины, которые содержаться в травах. Среди них витамины группы B, С, Е, РР, А, а также минералы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, селен», — объяснила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова.

Росбиотех объяснил, что сыры создают как полезный продукт: без латекса, из натурального молока и без искусственных красителей. По времени он готовится столько же, как и обычный.

«Цена продукта также не будет сильно отличаться от других сыров. В рецептуру сыра входят только отечественные ингредиенты. Производство можно запустить в любой момент», — заключила Сидорова.

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