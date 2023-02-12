«Ее выписали домой умирать»: Безрукова призналась в смерти матери из-за халатности врачей

Родительница актрисы скончалась совсем молодой — в возрасте 38 лет.

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что причиной ранней и очень тяжелой смерти ее матери стала врачебная ошибка. Об этом бывшая жена Сергея Безрукова поделилась в эфире популярного телевизионного шоу Леры Кудрявцевой.

Звезда вспомнила, как ее мать мучилась от болезненных головных болей. Вскоре женщина обратилась к врачам и выяснилось, что причина спазмов из-за доброкачественной опухоли. Из-за того, что в то время медицина была на более низком уровне, чем сейчас. Операция прошла неуспешно, опухоль продолжала расти и в скором времени мать актрисы снова легла на операционный стол.

«Аорту разрезали. Была потеря крови. Пока зашивали, восстанавливали, возможно, в мозге что-то затронули. Вернулась домой с парализованной правой частью. Ее выписали домой умирать. Сначала она могла вставать, а потом уже нет. Ей было 38 лет», — откровенно рассказала Безрукова.

После смерти матери воспитанием будущей актрисы и ее сестры занялась бабушка.

Актриса Ирина Безрукова долгие годы служит в Московском губернском театре. На ее счету более 30 работ, а также десятки театральных ролей. В личной жизни — была в браке с актером Игорем Ливановым 11 лет, а еще 15 — прожила в браке со вторым супругом Сергеем Безруковым. В 2015 году наряду с расставанием с актером знаменитость пережила еще одну трагадию. Она потеряла единственного сына Андрея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показ фильма о Нюрнбергском процессе стартовал в России.