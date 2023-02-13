Жена и фанаты Носкова поспорили о его адекватности на концерте в Перми

Перенесший в 2017 году инсульт певец Николай Носков оправился на гастроли, которые начались с провалом. Музыкант исполнил две с половиной песни, потерялся на сцене и нецензурно выругался в микрофон. Весь концерт его заменял некий Иван со своей программой для развлечения зрителей.

Толпа, заплатившая за билеты от 1,5 до 5,5 тысячи рублей, осталась возмущена подобным отношением. В беседе с сайтом Газета.ру «потерпевшие» высказали, что они думают об организаторах, а жена Носкова призвала не переживать за состояние артиста.

Один из посетителей мероприятия рассказал изданию, что 67-летний Носков вел себя неадекватно. Он добавил, что не может делать поспешных выводов — алкоголь виноват в этом или инсульт. По его словам, у зрителей мнения разделились.

«Кто-то с жалостью, кто-то с недовольством. Основное недовольство именно организаторами, в целом они давили на жалость, что Носков плохо полет перенес. Ну и звук во время концерта. Такого ужасного я давно не слышал», — прокомментировал собеседник издания.

Друга посетительница пермского выступления как раз попала в группу тех, кто начал переживать и сострадать артисту. Она отметила, что знакома с таким диагнозом, как инсульт, и порой ухудшения возникают моментально.

«И в тот день резко изменилась погода. Стало очень ветрено. Смена погоды для перенесших инсульт очень опасна. У меня нет претензий», — поделилась женщина.

Супруга Носкова Марина отказалась объяснять изданию поведение певца. Она отметила, что после пермского ДК исполнитель отправился в Екатеринбург, где концерт прошел на высшем уровне.

«Я не буду комментировать за него (причину). Это очень нетактично. Сейчас все в порядке. Не волнуйтесь, все хорошо. У нас концерт сегодня в Тюмени», — заявила Марина Носкова.

По словам директора площадки в Перми — Владимира Воробья, о состоянии Носкова ему стало известно буквально за час до начала события. Вопрос о переносе поднимался, однако было принято решение выпустить артиста на сцену. Воробей добавил, что жена Николая отказывалась от обращения в скорую медицинскую помощь, утверждая, что имеет при себе все необходимые медикаменты.

Ранее 5-tv.ru писал, что замдиректора ДК имени Солдатова, где прошел сорванный пермский концерт Носкова, отказалась признавать вину организаторов.