Вместо звезды — подставной артист? Кто был вместо Носкова на концерте в Перми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 418

Вместо Николая Носкова в Перми мог выступать неизвестный артист

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; 5-tv.ru

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Замдир дома культуры перенаправила возмущенных зрителей в другую инстанцию.

Пермский ДК имени Солдатова отказался комментировать сорванный концерт Николая Носкова. Залуженный артист вышел на сцену и исполнил две с половиной песни, как отмечают зрители. Предположительно, выступление было прервано из-за плохо самочувствия певца, который в 2017 году перенес инсульт.

Заместитель директора местного дома культур Татьяна Колчанова отказалась нести ответственность за произошедшее и оправила недовольных зрителей, желающих вернуть деньги за мероприятие, в Зрелищные кассы города.

«У нас они снимали только аренду зала. У нас есть Зрелищные кассы, обратитесь туда. Концерт проводят другие люди совершенно <…> Вы вообще не по адресу позвонили, я не буду разговаривать», — заявила Колчанова и положила трубку.

Зрители остались возмущены подобным отношением и организацией. Долгожданный артист сначала не выходил на сцену полтора часа, а после исполнил пару песен и удалился на паузу из-за плохого самочувствия. Вторая попытка выступить перед публикой тоже не увенчалась успехом — артист потерялся на сцене, постоянно повторял: «Где я», а также выругался в микрофон. Спустя пару песен исполнителя пришлось заменить другим музыкантом, который развлекал публику все оставшееся время.

Билеты на событие стоили от 1,5 до 5,5 тысячи рублей. Однако пока что зрители дождались от Носкова лишь просьбу «не сердиться» в его социальной сети.

Директор ДК имени Солдатова прокомментировал, что ему стало известно о состоянии Носкова всего за час до выступления. Певец не появился на саунд-чеке, подготавливался к концерту только оркестр. По его словам, вопрос об отмене концерта поднимался, однако было принято решение выпускать Николая на сцену. Примечательно, что сопровождавшая исполнителя жена отказалась вызывать ему скорую, утверждая, что имеет все необходимые медикаменты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Носков продолжил гастроли после сорванного концерта.

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