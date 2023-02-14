Водитель с психическими отклонениями на полной скорости влетел в толпу пешеходов

В Нью-Йорке грузовик на полной скорости врезался в толпу пешеходов. Пострадали по меньшей мере восемь человек, двое в критическом состоянии.

Водитель попытался скрыться, но после часовой погони его удалось настичь. Выяснилось, что преступник имеет психические отклонения и ранее был судим.