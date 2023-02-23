Нерушимая связь: что объединяет Звездный городок и Донбасс

Для Звездного городка Донбасс — это не просто один из регионов России, это прежде всего люди, отражающие российскую культуру и патриотизм.

Красный занавес, фортепиано в центре театральной сцены, картины с изображением смелых воинов, держащих в своих руках оружие и готовых лечь под пули для защиты мирного населения. Это зал Дома космонавтов, в стенах которого 11 февраля прошел благотворительный концерт «Все для победы». К Дню защитника Отечества 5-tv.ru публикует уникальные кадры с этого мероприятия.

В концерте участвовали общеизвестные российские композиторы и исполнители: народные артисты РФ Олег Иванов и Олег Каледин, лауреаты международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» им. И. Д. Кобзона Оксана Цах, Андрей Бриг и Сергей Шахин, а также заслуженный артист РФ Александр Федорков и поэт Александр Антипов. Ведущим этого мероприятия в поддержку СВО стал российский актер и режиссер театра и кино Андрей Соколов.

На стенах вдоль коридора висят рамки с фотографиями известных советских и российских деятелей культуры: Иосифа Кобзона, Ирины Мирошниченко. Организаторы и гости мероприятия предаются воспоминаниям и разглядывают фотографии артистов, которые давно стали частью Звездного городка.

«Для Звездного городка Донбасс — это прежде всего уроженцы Донбасса, которые прославили его в свое время», — отметил глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский

В благотворительном концерте также приняли участие и жители Подмосковья. Воспитанница Андрея Соколова, чьи братья сейчас сражаются на передовой за будущее российских граждан, исполнила патриотическую композицию.

«Я считаю своим, можно сказать, долгом помочь хотя бы как-то, хотя бы так, хотя бы исполняя песню», — поделилась девушка.

В зрительном зале находятся близкие мобилизованных, которые еле сдерживают слезы и с содроганием прикасаются к российской культуре, за существование которой борются их родные на передовой.

В зале звучит мелодичная музыка, рассыпаются поэтические строчки Александра Антипова о могуществе русского народа.

«Заживая, Родина, терпи

Этот рай из пластика.

В малоросской палевой степи —

То кресты, то свастика», — произносит Александр Антипов со сцены.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в Лужниках.