Три гигантские змеи неделями наводили страх и ужас на жителей частного дома

Настоящий ужас испытали жители одного из домов в Малайзии! В последнее время там часто жаловались на подозрительные звуки по ночам. Когда туда, наконец, вызвали спасателей, то обнаружили огромную змею, на потолочных плитах.

Когда начали простукивать потолок — в комнату вывалились Целых три гигантских рептилии. Люди закричали от ужаса и долго еще были в шоке от того, кто все это время жил с ними по соседству.