Три гигантские змеи неделями наводили страх и ужас на жителей частного дома

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Людям пришлось вызвать спасателей, чтобы понять, кто «ходит» по их потолку ночами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Настоящий ужас испытали жители одного из домов в Малайзии! В последнее время там часто жаловались на подозрительные звуки по ночам. Когда туда, наконец, вызвали спасателей, то обнаружили огромную змею, на потолочных плитах.

Когда начали простукивать потолок — в комнату вывалились Целых три гигантских рептилии. Люди закричали от ужаса и долго еще были в шоке от того, кто все это время жил с ними по соседству.

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