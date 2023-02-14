Раскрыты первые детали коронации жены Карла III: при чем тут бабушка Елизаветы II?

Впервые за несколько столетий для церемонии не будет создана новая корона. Дворец решил сэкономить, или причина кроется в чем-то другом?

Супруга короля Великобритании Карла III, королева-консорт Камилла, во время коронации примерит на себя корону королевы Марии. Короновать жену Чарльза короной бабушки покойной Елизаветы II было принято из соображений экологии. Статья об этом появилась на официальном сайте Букингемского дворца.

«Корона королевы Марии будет использована на коронации королевы-консорта в Вестминстерском аббатстве», — сообщила пресс-служба замка.

Примечательно, что впервые за несколько столетий для коронации не будет создано новое украшение. Использовать корону королевы Марии для церемонии было решено «в интересах экологической устойчивости и эффективности».

Символ английской монархии, который будет использован на торжественной церемонии Камиллы, был изготовлен в 1911 году для коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской. В дворце отметили, что корона будет инкрустирована бриллиантами «Куллинан III», «Куллинан IV» и «Куллинан V». Эти драгоценные камни хранятся в личной коллекции королевы Елизаветы II. Ушедшая из жизни член королевской семьи предпочитала носить их в качестве броши. Лондонский Тауэр уже снял корону с экспозиции и передал ее на «модификацию».

Последний раз практика коронации короной монарха-предшественника произошла в XVIII веке для церемонии супруги Георга II королевы Каролины.

Известно, что для своей майской коронации Карл III предпочел использовать корону святого Эдуарда, которая уже прошла ряд усовершенствований и вернулась в Тауэр.

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