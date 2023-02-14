«Распил по-киевски»: Захарова высмеяла траты режима Зеленского на годовщину СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Захарова высмеяла миллионные траты режима Зеленского на годовщину СВО

«Распил по-киевски»: Захарова высмеяла траты режима Зеленского на годовщину СВО

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Российский дипломат с сарказмом высказалась об украинских «перфомансах» и «инсталляциях» по всем миру.

Киевский режим готовится «достойно отметить» годовщину российской военной спецоперации (СВО) и не жалеет ради этого астрономические суммы. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как думаете, сколько режим Зеленского тратит на то, чтобы „достойно отметить“ годовщину СВО? Концерты, выставки, перформансы с инсталляциями по всему миру — миллионы и миллионы негривен. Распил по-киевски идет полным ходом», — в традиционной саркастической манере написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова ответила на заявление президента Польши Анджея Дуды, призвавшего Запад направить Киеву оружие, чтобы Россия не одержала победу над Украиной. Представитель МИД РФ заявила, что западное оружие не поможет, а лишь усугубит положение Киева и его союзников, и призвала Запад покаяться в содеянном, назвав его обреченным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинского президента опять по полной «прокатили» в Европе в ходе его пафосного евротура.

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