«Пусть лучше замерзнут»: Байден предпочел лишить немцев тепла, но натравить на Россию

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Сеймур Херш объяснил недоверие Байдена к позиции Германии по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO - Ute Grabowsky - photothek.de; 5-tv.ru

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Журналист рассказал, как в Вашингтоне принималось решение о подрыве «Северных потоков».

На причастности США к подрыву «Северных потоков» настаивает и известный американский журналист — расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В интервью газете Berliner Zeitung он подробно описал, как была организована диверсия. По словам Херша, бомбы были заложены за несколько месяцев до взрыва — во время учений стран НАТО в Балтийском море. Решение принималось на самом высоком уровне.

«План по взрыву российских трубопроводов был разработан еще в декабре 2021 года. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан созвал представителей ЦРУ, Госдепа и других ведомств. <…> Президент Байден дал понять, что предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем перестала поддерживать Украину», — написал Сеймур Херш.

Журналист считает, что решение Байдена взорвать «Северный поток» связано с попыткой ослабить не только Россию, но и Германию, участвующую в работе газопровода. Немецким властям в Вашингтоне не доверяют, зато воспользовались помощью Норвегии при подготовке диверсии.

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