В Турции спасли 77-летнюю женщину через 212 часов после мощного землетрясения

В Турции спустя восемь дней после серии мощных землетрясений — спасателям все еще удается найти выживших. Накануне, из-под обломков дома вытащили супружескую пару, которая провела без еды и воды 209 часов!

Позднее мужчина рассказал, что через одну комнату от места, где их нашли, должны были находиться две дочки, но им не удалось спастись. Нашли и 77-летнюю летнюю женщину — она провела под горой камней целых 212 часов.