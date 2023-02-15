В Турции спасли 77-летнюю женщину через 212 часов после мощного землетрясения

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Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Как отмечал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, спасательная операция будет длиться, пока из-под завалов не достанут всех живых людей.

Фото, видео: SEDAT SUNA / ТАСС; 5-tv.ru

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В Турции спустя восемь дней после серии мощных землетрясений — спасателям все еще удается найти выживших. Накануне, из-под обломков дома вытащили супружескую пару, которая провела без еды и воды 209 часов!

Позднее мужчина рассказал, что через одну комнату от места, где их нашли, должны были находиться две дочки, но им не удалось спастись. Нашли и 77-летнюю летнюю женщину — она провела под горой камней целых 212 часов.

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