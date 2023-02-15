Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Россия давно не питает иллюзий насчет истинных намерений западных «партнеров».

Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Вашингтон и его европейские союзники достигли точки невозврата по превращению Украины в антироссийский плацдарм. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

По словам министра, частью курса Запада является «многолетнее сдерживание России», экспансия НАТО в направлении российских границ и «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм».

«В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата», — подчеркнул глава МИД РФ.

В свою очередь Россия давно не питает иллюзий насчет истинных намерений Запада, добавил Лавров. Он отметил, что в РФ помнят, как западные страны нарушили политические обязательства по нерасширению НАТО, а Германия, Франция и Польша фактически санкционировали госпереворот в Киеве в феврале 2014 года, отказавшись от подписанных соглашений с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

На днях Лавров заявил, что «коллективный Запад» собрался в новый крестовый поход, чтобы уничтожить многовековую российскую государственность, нанести России стратегическое поражение на поле боя, превратить ее в международного изгоя и разрушить ее экономику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность в победе России в деле противостояния агрессии Запада.

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