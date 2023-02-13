Путин выразил уверенность в победе РФ в деле противостояния агрессии Запада

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Глава государства обсудил текущие мировые проблемы вместе с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Владимир Путин сегодня в Ново-Огарево встретился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Это первый разговор в целой серии диалогов с лидерами парламентских фракций в преддверии послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин поздравил коммунистов с 30-летием с момента воссоздания партии.

«Надеюсь, что, как значительная часть патриотического движения в стране, КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, по-моему, наоборот: КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективу. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне, втройне», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь Зюганов отметил, что одна из основных задач сегодня, стоящих перед властями России, — противостояние агрессивному миру, который частично находится под гнетом США.

«Борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает судьбоносное значение. Я 20 лет в Совете Европы отработал и никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под пяту американцев. А они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить и победим», — подчеркнул глава КПРФ.

«Так и будет», — выразил уверенность Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде раскрыли «великое событие», которое ждет Россию 23 февраля.

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