Венгерский еврокомиссар назвал депутатов Европарламента идиотами
В ответ последовала ожидаемая реакция — скандал получился грандиозным.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d; 5-tv.ru
В Европейском парламенте, похоже, разгорается скандал! Выступая перед представителями Собрания, венгерский комиссар Евросоюза Оливер Вархейи нелестно высказался о депутатах. После окончания своей речи он сел и на родном языке задал очень язвительный вопрос
«Спасибо вам… (садится — Прим. ред.). Сколько еще здесь идиотов?» — добавил комиссар.
В ответ последовала ожидаемая реакция, парламентарии яростно восприняли такие заявления, и тут же призвали провести расследование в отношении венгерского комиссара.
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