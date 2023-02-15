Венгерский еврокомиссар назвал депутатов Европарламента идиотами

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В ответ последовала ожидаемая реакция — скандал получился грандиозным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d; 5-tv.ru

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В Европейском парламенте, похоже, разгорается скандал! Выступая перед представителями Собрания, венгерский комиссар Евросоюза Оливер Вархейи нелестно высказался о депутатах. После окончания своей речи он сел и на родном языке задал очень язвительный вопрос

«Спасибо вам… (садится — Прим. ред.). Сколько еще здесь идиотов?» — добавил комиссар.

В ответ последовала ожидаемая реакция, парламентарии яростно восприняли такие заявления, и тут же призвали провести расследование в отношении венгерского комиссара.

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