Отказ: концерт Реввы отменили в Краснодаре после слов об СВО
Ревва перенес концерт в Краснодаре по техническим причинам
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Как комментирует ситуацию артист и возможно ли проведение нового шоу?
Концерт юмориста Александра Реввы отменен в Краснодаре. Вот как сам артист отреагировал на это неприятное для фанатов известие.
«Вынужден сообщить, что ранее запланированные концерты в Ростове-на-Дону и в Краснодаре переносятся из-за независящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия», — цитирует знаменитость KP.RU.
Стоит отметить, что заявление артиста совпало с протестом участников специальной военной операции (СВО) в Донбассе. По мнению российских солдат, вполне возможно, что выручку от продажи билетов Ревва может направить на поддержку Вооруженных сил Украины.
Впрочем, у Артура Пирожкова испорчены отношения не только со зрителями, но и с родным отцом. У родственников не совпадают взгляды на СВО. Журналисты также отмечают, что Александр публично отрекся от родителя, припомнив ему уход из семьи, когда знаменитости было всего четыре месяца.
После начала СВО по защите Донбасса от неонацистов представители российского шоубиза разделились на несколько лагерей. Поддерживающих, осуждающих и держащихся в стороне от темы текущих событий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ревва ответил на обвинения отца в предательстве родины.
- 15 февр
- Российские военные уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении
- 15 февр
- Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев
- 15 февр
- «Это не остановило»: боевики ВСУ расстреляли медиков под Угледаром
- 15 февр
- Побило «Градом»: как российская артиллерия поддерживает наступление в ДНР — видео
- 15 февр
- В США признали необходимость боевиков ВСУ экономить боеприпасы
- 15 февр
- Включили заднюю: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2
- 15 февр
- Неонацисты ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы
- 15 февр
- Боги войны. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 февр
- «Родина — это мы с вами»: Певцов, Расторгуев, Буйнов, Охлобыстин отправили бойцам СВО гитары с автографами
- 14 февр
- На Украине пожаловались на неизвестные воздушные шары в небе
Читайте также
74%
0.23 79.34
0.67
Нашли ошибку?