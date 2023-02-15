Отказ: концерт Реввы отменили в Краснодаре после слов об СВО

Как комментирует ситуацию артист и возможно ли проведение нового шоу?

Концерт юмориста Александра Реввы отменен в Краснодаре. Вот как сам артист отреагировал на это неприятное для фанатов известие.

«Вынужден сообщить, что ранее запланированные концерты в Ростове-на-Дону и в Краснодаре переносятся из-за независящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия», — цитирует знаменитость KP.RU.

Стоит отметить, что заявление артиста совпало с протестом участников специальной военной операции (СВО) в Донбассе. По мнению российских солдат, вполне возможно, что выручку от продажи билетов Ревва может направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Впрочем, у Артура Пирожкова испорчены отношения не только со зрителями, но и с родным отцом. У родственников не совпадают взгляды на СВО. Журналисты также отмечают, что Александр публично отрекся от родителя, припомнив ему уход из семьи, когда знаменитости было всего четыре месяца.

После начала СВО по защите Донбасса от неонацистов представители российского шоубиза разделились на несколько лагерей. Поддерживающих, осуждающих и держащихся в стороне от темы текущих событий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ревва ответил на обвинения отца в предательстве родины.