Вооруженные луками и стрелами папуасы захватили самолет в Индонезии

В Индонезии вооруженные луками и стрелами папуасы захватили самолет. Судно сожгли, а пилота из Новой Зеландии захватили в заложники.

Позже Национальная освободительная армия Западного Папуа опубликовала фотографии, на которых летчик стоит в окружении своих похитителей, вооруженных не только луками, но и огнестрельным оружием. Сепаратисты заявили, что освободят пилота только после того, как Индонезия признает независимость папуасов.