Вооруженные луками и стрелами папуасы захватили самолет в Индонезии
Пилота борта взяли в заложники.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Helen Von Sternberg; 5-tv.ru
В Индонезии вооруженные луками и стрелами папуасы захватили самолет. Судно сожгли, а пилота из Новой Зеландии захватили в заложники.
Позже Национальная освободительная армия Западного Папуа опубликовала фотографии, на которых летчик стоит в окружении своих похитителей, вооруженных не только луками, но и огнестрельным оружием. Сепаратисты заявили, что освободят пилота только после того, как Индонезия признает независимость папуасов.
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