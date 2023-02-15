Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 72

Астрологи убеждены, что этим представителям зодиакального круга не составит труда обеспечить себя и семью.

Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Тратить деньги умеют почти все, а зарабатывать — немногие. Астрологи считают, что финансовые успехи можно объяснить созвездием, под которым родился человек. Судьба некоторых знаков зодиака устроена так, чтобы они не прилагали много усилий, а лишь сидели и ждали, когда деньги потекут к ним рекой.

Козерог

Экономные и расчетливые представители этого знака привлекают к себе финансовые потоки без особого труда. Они с легкостью определяют, когда нужно тратить деньги, а когда лучше отказать себе в исполнении сиюминутного желания, чтобы потом вышел толк. Заработки у Козерогов всегда высоки, так как они умеют избегать трудностей в работе и не ввязываться в проблемы.

Дева

Девы зарабатывают честным трудом. Вкалывая сутками, они редко сидят без дела. Вознаграждение за это не заставляет себя долго ждать. К тому же, они умеют преумножать свои сбережения, грамотно решая, сколько денег и во что вложить.

Овен

Овны ценят в работе не только доход, но и само дело, поэтому их часто хвалят и поощряют. Люди этого знака легко продвигаются по карьерной лестнице, получая все больше и больше. При этом они хорошо умеют копить, а когда сколачивают небольшой капитал, тут же вкладывают его в новое дело.

Лев

Гордые, самолюбивые и склонные к ведению роскошной жизни, Львы всегда стремятся к руководящим должностям. Ведь тогда им гарантирован высокий заработок, который они воспринимают как должное. Деньги как будто притягиваются к ним сами, пишет портал Belnovosti.

Весы

Секрет успеха Весов в том, что они монетизируют свои интеллектуальные способности. Им легко быстро становиться лидерами и получать достойную зарплату. К тому же, они всегда ищут возможность вложить деньги в какое-то дело, и это дает свои плоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака кармически связаны между собой.

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Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

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