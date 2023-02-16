Как питаться до и после тренировки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

После спорта нужно есть пищу, богатую белком

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Диета зависит от цели человека: сбросить лишний вес или набрать мышечную массу.

Питание до и после занятия спортом должно отличаться в зависимости от того, хочет человек набрать вес или похудеть. Для сброса лишних килограмм рекомендуется сделать небольшой перекус из сложно углеводных продуктов перед тренировкой.

Для этого подойдут:

  • любая каша или смузи с цельными злаками
  • сухофрукты

До и во время занятия следует пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. После тренировки желательно не есть хотя бы 2 часа.

Если же человек занимается спортом ради увеличения мышечной массы, его рацион должен содержать больше белка — животного и растительного. Поэтому перед тренировкой к сложным углеводам он может добавить орехи.

В течение двух часов после занятия спортом нужно съесть богатую легкоусвояемым белком пищу — это поможет восстановить перегруженные мышцы и будет способствовать их росту.

Однако плотно наедаться и употреблять тяжелую пищу с большим количеством животного белка и быстрых углеводов после тренировки противопоказано, независимо от ее цели.

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Как питаться до и после тренировки

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