Как питаться до и после тренировки

Диета зависит от цели человека: сбросить лишний вес или набрать мышечную массу.

Питание до и после занятия спортом должно отличаться в зависимости от того, хочет человек набрать вес или похудеть. Для сброса лишних килограмм рекомендуется сделать небольшой перекус из сложно углеводных продуктов перед тренировкой.

Для этого подойдут:

любая каша или смузи с цельными злаками

сухофрукты

До и во время занятия следует пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. После тренировки желательно не есть хотя бы 2 часа.

Если же человек занимается спортом ради увеличения мышечной массы, его рацион должен содержать больше белка — животного и растительного. Поэтому перед тренировкой к сложным углеводам он может добавить орехи.

В течение двух часов после занятия спортом нужно съесть богатую легкоусвояемым белком пищу — это поможет восстановить перегруженные мышцы и будет способствовать их росту.

Однако плотно наедаться и употреблять тяжелую пищу с большим количеством животного белка и быстрых углеводов после тренировки противопоказано, независимо от ее цели.

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