Как физические нагрузки действуют на сердце и чем они опасны

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 55

Медики предупреждают о негативном влиянии чрезмерных тренировок, в частности. Чем это может обернуться?

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Регулярные занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Но чрезмерные нагрузки могут оказывать плохое влияние на сердце. Вот как это работает.

Взрослым людям рекомендуется заниматься умеренными физическими нагрузками не менее 150–300 минут в неделю и интенсивными — около 75–150 раз в неделю. К умеренной нагрузке при этом относится:

  • ходьба в среднем или быстром темпе примерно 4.8–6.5 км/ч;
  • медленная езда на велосипеде примерно 15 км/ч;
  • гольф или парный теннис;
  • бальные танцы или аквааэробика.

Сопоставимый эффект можно получить при активном выполнении бытовых дел. К интенсивной же активности относят:

  • быструю ходьбу;
  • бег;
  • езду на велосипеде со скоростью более 15 км/ч;
  • плавание.

При любой нагрузке необходимо следить за частотой сердечных сокращений — при умеренной активности пульс не должен превышать 64–76% от максимального показателя, при интенсивной допускается учащение до 77–95%.

Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы эти показатели меньше. Однако даже одна тренировка в неделю может снизить рис смерти при ишемической болезни.

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Как физические нагрузки действуют на сердце и чем они опасны

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