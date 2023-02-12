Как физические нагрузки действуют на сердце и чем они опасны

Медики предупреждают о негативном влиянии чрезмерных тренировок, в частности. Чем это может обернуться?
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Регулярные занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Но чрезмерные нагрузки могут оказывать плохое влияние на сердце. Вот как это работает.
Взрослым людям рекомендуется заниматься умеренными физическими нагрузками не менее 150–300 минут в неделю и интенсивными — около 75–150 раз в неделю. К умеренной нагрузке при этом относится:
- ходьба в среднем или быстром темпе примерно 4.8–6.5 км/ч;
- медленная езда на велосипеде примерно 15 км/ч;
- гольф или парный теннис;
- бальные танцы или аквааэробика.
Сопоставимый эффект можно получить при активном выполнении бытовых дел. К интенсивной же активности относят:
- быструю ходьбу;
- бег;
- езду на велосипеде со скоростью более 15 км/ч;
- плавание.
При любой нагрузке необходимо следить за частотой сердечных сокращений — при умеренной активности пульс не должен превышать 64–76% от максимального показателя, при интенсивной допускается учащение до 77–95%.
Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы эти показатели меньше. Однако даже одна тренировка в неделю может снизить рис смерти при ишемической болезни.
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