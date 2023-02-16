Асмус показала нового возлюбленного: «Харламов из прошлого»

После развода с юмористом Гариком Харламовым девушка закрыла тему личной жизни. Что заставило ее вновь заговорить с фанатами о сокровенном?

Актриса Кристина Асмус показала в социальных сетях фото с новым возлюбленным. По прическе поклонники предположили, что речь идет об актере Романе Евдокимове. Кое-кому из аудитории селебрити снимок не особо понравился.

Асмус показала нового возлюбленного. Instagram* / asmuskristina

«Можем и на вас одну любоваться, а такие полуфото неинтересно абсолютно смотреть»;

«Харламов из прошлого»;

«Это Ефремов же»;

Ой, а мне показалось Табаков-младший», — написали пользователи.

До этого Асмус была супругой юмориста Гарика Харламова, после развода с которым она закрыла тему личной жизни. Знаменитость предпочла уйти с головой в работу, а свободное время проводить с дочерью Анастасией.

О личной жизни самого Евдокимова ничего не известно, поскольку мужчина никогда не афишировал отношения с представительницами прекрасного пола. В свои 28 лет он не был женат, детей у него в отличие от Асмус тоже нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую давнюю мечту исполнила Кристина Асмус.

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