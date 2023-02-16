Не фиброз? Какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 2 296

Врач Авербах: У Костомарова может быть не фиброз

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Здоровье спортсмена сейчас обсуждается многими. Вокруг горячей темы много домыслов.

У фигуриста Романа Костомарова может быть не фиброз. Такое мнение выразил главный врач частной скорой помощи Лев Авербах в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Собеседник отметил, что фиброз (разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений — Прим. ред.) происходит после болезни. При этом, у спортсмена, возможно, нечто похожее.

«Все зависит от размера, у него проявляются симптомы: одышка, кашель. Потом все может перейти в дыхательную недостаточность», — прокомментировал Авербах.

Он отметил, что чем больше разрастается фиброз, тем менее благоприятные прогнозы. До этого главврач «Коммунарки» Денис Проценко говорил, что у Костомарова наблюдается положительная динамика. В частности, звезда спорта начал самостоятельно дышать, и у него восстанавливаются функции почек. Однако специалист подчеркнул, что ситуация может меняться, поэтому давать какие-то определенные прогнозы не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему врачи не увезли Костомарова в операционную сразу.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
Влюбленная пара из Красноярска выдавала наркотики за прах умершей собаки
13:28
Маменькин сынок, мачо и охотник: сексолог назвал типы мужчин, которые никогда не женятся
13:25
Как живет сын солистки «Тутси» от бывшего Юлии Волковой: есть обида?
13:08
Алена Яковлева раскрыла подробности романа с молодым любовником: «Меня осуждали»
12:56
Это — знак? Политолог Денисов назвал последствия встречи главы МИД Израиля с Зеленским
12:51
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

Сейчас читают

«Его отец был настоящим русским мужиком»: Россия и США соболезнуют Овечкину в связи с кончиной отца
В Москве прощаются с режиссером Вадимом Абдрашитовым
Главврач «Коммунарки» Проценко описал текущее состояние Костомарова: «Прогнозы делать невозможно»
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023