«2,5 Мировая война»: что резолюция ЕП по Украине означает для России

Эксперт напомнил, что поставки вооружения не входят в компетенцию Европарламента. Однако в преддверии 24 февраля несуразных заявлений будет немало.

Европарламент принял антироссийскую резолюцию, в которой содержится призыв поставлять Украине истребители, вертолеты и ракеты. Поправки «левых» с предостережениями об опасности ядерного конфликта и призывами к миру и переговорам были отклонены. Политолог Юрий Светов рассказал 5-tv.ru, что эта резолюция означает для России, и какой единственно верный ответ Европе даст страна.

По словам эксперта, очередные антироссийские резолюции начинают меркнуть на фоне остальных, уже принятых западными структурами. Да и России, признается Светов, нет дела до Европарламента. Страна не намерена подчиняться зарубежным решениям.

«Они принимают для себя, сами пусть попытаются выполнять. Тем более, что Европарламент не в компетенции поставлять ракеты и самолеты. Он вообще, в принципе, для других вещей создан», — отметил эксперт.

Юрий Светов добавил, что Запад сейчас «страстно включился» в антироссийские заявления, и связано это с годовщиной специальной военной операции. По его словам, до 24 февраля общество увидит «целый набор штампованных резолюций». Выход один — игнорирование.

Политолог не считает отказ от «мирных» поправок в резолюцию ЕС предпосылками к Третьей мировой войне. Он объяснил, что неоспоримая угроза ее начала существует, но по большей части ее сильно преувеличивают.

«Этот конфликт некоторые люди вообще считают, 2,5 мировой войной <…> Если дальше будут поставки оружия на Украину такого как самолеты, как дальнобойные ракеты, вдруг дойдет и до поставок туда тактического ядерного оружия, тогда это будет реально. А сейчас пока нет», — прокомментировал Светов.

В заключение эксперт сообщил, что Россия может дать лишь один единственно верный ответ на все антироссийские резолюции и санкции — как можно быстрее победить на Украине.

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