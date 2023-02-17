Взять и отстранить: политик из США назвал Байдена преступником

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 27

Политик США Янг назвал главу Пентагона Ллойда Остина и президента Байдена преступниками

Взять и отстранить: политик из США назвал Байдена преступником

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

В мире всегда были согласные и несогласные, но сейчас уровень недовольства явно дошел до края.

Военным преступником назвал президента США Джо Байдена американский политик-демократ Джеффри Янг. По его словам, глава Белого дома, а также ряд чиновников должны немедленно подать в отставку.

«Ллойд Остин (глава Минобороны США — Прим. ред.) — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе c Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», — написал Янг в Twitter.

В конце прошлого месяца он заявлял о том, что уход Байдена с поста решит все глобальные проблемы. По мнению Янга, начиная с 1945 года и по сегодняшнее время, Штатами руководили «неоконсервативные военные преступники», отличающиеся империалистическими настроениями, агрессией и жестокостью.

Политик уверен, что такого описания достоин каждый американский лидер в обозначенный период. Янг резюмировал, что Байден виновен в военных преступлениях на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США взрывали «Северный поток».

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
Взять и отстранить: политик из США назвал Байдена преступником
9:13
Край демократии и прав человека: жандармы жестко разогнали акции протеста во Франции — видео
9:01
Пот артиллериста сберегает кровь пехоты: гаубицы «Гиацинт» прикрывают штурмующих Угледар — видео
8:49
Гимнастка Солдатова об отце будущего ребенка: «Тот, кто может направить»
8:35
«Доказательств нет»: реально ли продержаться под завалами без воды?
8:21
«Снарядный голод» на Украине вынудил Пентагон принять крайние меры

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023