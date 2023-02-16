Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»

Эфирная новость 57

Журналист Херш: ЦРУ снабдило корабль Норвегии камерой декомпрессии для водолазов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Вскрылась правда о причастности к теракту агентов ЦРУ.

Американский журналист Сэймур Херш приводит новые сенсационные подробности подрыва газопровода «Северный поток». В интервью порталу Democracy Now! Он назвал ложью заявление норвежских властей о непричастности к диверсии. Репортер подробно рассказал, как европейцы сотрудничали с американской разведкой и как тренировались, прежде чем заложить бомбы.

«Мало того, что правительство Норвегии было задействовано в операции, самолет ЦРУ доставил на норвежский корабль специальную декомпрессионную камеру для водолазов, и с ее помощью они тренировались погружаться на глубину», — рассказал журналист Сеймур Херш.

Журналист полагает: Джо Байден уже в процессе подготовки диверсии не исключал, что взрывы свяжут с США. И вот официальный комментарий Госдепа — причастность отрицают, а расследование диверсии делегируют странам, в чьих водах все и случилось.

Тема:
Северный поток
16 февр
Госдеп США прокомментировал свою причастность к подрыву «Северных потоков»
15 февр
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на «Северных потоках»
15 февр
Россия подготовит спецзаседание СБ ООН по теме терактов на «Северном потоке»
15 февр
Удар по авторитету: политолог оценил последствия расследования Херша для США
15 февр
Совфед обратится к МИД России с инициативой международного расследования терактов на СП
15 февр
Готовились заранее: Сеймур Херш обвинил Байдена в подрыве ниток «Северного потока»
15 февр
«Байден испугался»: Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков»
14 февр
В ГД внесли проект обращения в ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»
13 февр
В Совете Федерации объяснили причину «появления НЛО» над США
12 февр
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
День сурка: Волочкова показала в сети свои «жаркие» танцы
8:55
В Панаме произошла самая страшная авария в истории страны — видео
8:41
Российские бойцы отправили на дно катер с украинскими диверсантами — видео
8:27
Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»
8:15
В Кургане полыхнула администрация — видео
8:07
Дарья Мороз появилась на публике с новым возлюбленным

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого
Эксперт объяснил, как народные традиции могли повлиять на разрушения в Турции
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023