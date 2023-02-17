Путин подписал закон о соцобеспечении в новых регионах РФ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 28

Документ касается и пенсий, и других социальных выплат.

Путин подписал закон о соцобеспечении в новых регионах РФ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Президент Росси Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного и социального обеспечения жителей присоединенных к РФ территорий. Теперь эти граждане — из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей — наравне с остальными россиянами будут получать все соцвыплаты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом новые правила будут распространяться только на тех граждан, которые проживали в этих регионах на момент принятия их в состав России. А также на тех, кто ранее прибыл в РФ с этих же территорий.

Подавать заявление о перерасчете пенсий новые граждане РФ смогут уже с 1 марта. Перевод соответствующих документов с украинского при этом не понадобится. Если сумма выплат у получателя окажется меньше той, что была ранее, по закону, он сможет получить соответствующую доплату.

В целом переходный период займет около четырех лет, с учетом всех нюансов пенсионного законодательства страны. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы сновные темы и тезисы предстоящего послания президента Федеральному собранию. 

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