Основными темами выступления президента указаны Специальная военная операция, помощь новым регионам и социальная поддержка россиян.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Обращение запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет в Гостином дворе.

Российский лидер в прямом эфире озвучит новые направления развития страны и обозначит вектор внутренней и внешней политики на ближайший год.

Послание президента РФ будут транслировать многие федеральные СМИ, в том числе и Пятый канал.

Каким темам посвящено послание президента

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основными вопросами, которые озвучит российский лидер, станут социальная сфера, проведение Специальной военной операции и восстановление освобожденных территорий.

По мнению членов Федерального собрания, Владимир Путин затронет и другие вопросы. Так, по словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, речь также пойдет и о дальнейшем развитии российского парламента.

Итоги первого года СВО и жизнь на присоединенных территориях

Одной из главных тем выступления Владимира Путина, по мнению парламентариев, станет оценка действий в ходе Специальной военной операции (СВО) за прошедший год. 21 февраля 2022-го российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля того же года президент России объявил о начале СВО. Теперь, вероятно, глава государства подведет промежуточные результаты спецоперации и укажет на ее конечные цели.

Как утверждают эксперты, Владимир Путин напомнит о причинах СВО и расскажет о том, как обстоят дела на территориях ее проведения. Также, вероятно, он подведет итоги частичной мобилизации и упомянет о росте оборонно-промышленного комплекса.

Парламентарии утверждают, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин отметит необходимость социального обеспечения участников спецоперации, оснащения армии и обучения бойцов, а также обозначит приоритетные задачи, стоящие перед органами государственной власти, включая спецслужбы.

Многие политологи уверены, что интерес к посланию президента России проявят западные лидеры, поэтому в своем выступлении глава государства сделает акцент на противопоставление отечественной политики и действий «коллективного Запада». Некоторые эксперты уверены, что в ходе послания Владимир Путин обратится и к народу Украины. В речи прозвучит тезис о том, в какую сторону меняется мироустройство: на смену однополярному миру приходит многополярный.

Поддержка населения и жизнь в условиях санкций

Социальная сфера — одно из приоритетных направлений внутренней политики России. Президент не раз в своих выступлениях заявлял, что в текущий период важно поддерживать население, повышать уровень жизни и заботиться о росте рождаемости.

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Одним из критериев поддежки считается обеспещение граждан возможностью приобрести собственное жилье, так как это важный фактор благополучной жизни. Среди уже введенных мер социальной поддержки населения в России стали продление льготной ипотеки до 2024 года, повышение пенсий и других социальных выплат, а также утверждение единого пособия для беременных женщин и малоимущих родителей детей до полутора лет.

Другими темами послания, вероятно, станут рост цен на товары первой необходимости и лекарства, а также нацеленность на снижение уровня бедности населения. Президент РФ с прошлого года регулярно подчеркивает, что с уходом иностранных компаний с отечественного рынка освободились ниши для российских производителей, что позволило увеличить число работающих граждан. Ожидается, что Владимир Путин попросит членов Федерального собрания подготовить новые меры поддержки бизнеса, а также отметит важную роль региональных властей в развитии экономики страны во время проведения СВО.

В условиях санкций стали развиваться многие сегменты внутреннего рынка, появились новые ориентиры и направления. Сейчас обсуждаются совместные проекты со странами Азии, Африки и Латинской Америки, связанные с поставкой нефти и газа на новые рынки. Владимир Путин недавно отметил, что несмотря на западные санкции, добыча российской нефти увеличилась на 2% за 2022 год.

На первый план выходит также важность создания технологического и финансового суверенитета России. Возможно, в своем послании Владимир Путин коснется и решения этих вопросов.

Поддержка присоединенных регионов

В 2022-м в состав России вошли четыре новых региона: Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. Такое решение было принято после того, как жители этих территорий в ходе референдума в сентябре прошлого года проголосовали за вхождение в состав России.

Чтобы поддержать население этих территорий, необходимы особые меры. В планы России входит к 2030-му вывести жизнь в этих регионах на среднероссийский уровень по качеству жизни и другим показателям. Экономику присоединенных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожскойобластей будут налаживать постепенно. Уже сейчас некоторые субъекты страны готовы сотрудничать с предприятиями, расположенными в Луганской и Донецкой Народных Республиках, и обеспечивать их заказами.

С 1 марта начались выплаты льгот для граждан, проживающих в этих субъектах. Уже создана льготная ипотека на покупку и строительство жилья под 6% годовых. Вероятно, Владимир Путин предложил разработать и другие меры социальной поддержки.

Кого приглашают слушать послания президента

Традиционно на оглашение послания президента России приглашаются члены Федерального собрания, политические и общественные деятели, представители традиционных конфессий, руководители крупнейших средств массовой информации. В 2023-м, вероятно, приглашение получат участники СВО.

За неделю до мероприятия депутаты Государственной Думы сдали тесты на коронавирус. Из 370 человек, прошедших процедуру, у 15 выявили признаки заболевания. Диагностика поставила под угрозу их присутствие на выступлении.

На оглашение послания также могут аккредитоваться представители иностранных СМИ, но при условии, что они представляют дружественные страны.

Зачем проводится ежегодное послание президента Федеральному собранию

Федеральное собрание — это представительный и законодательный орган российской власти. Именно представители двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации — разрабатывают, обсуждают и принимают новые законопроекты.

Вектор для их инициатив задает президент. Тезисы, озвученные в ходе обращения, становятся приоритетными направлениями развития экономики на год.

Обращение президента с ежегодными посланиями парламенту закреплено в действующей Конституции Российской Федерации. Послание традиционо включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Уже 22 февраля 2023 в Совете Федерации состоится внеплановое заседание. Оно будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России. Документы должны быть приняты до 1 марта. Вероятно, на заседании также обсудят предложения, который внесет президент в ходе своего выступления.

Почему не состоялось послание Федеральному собранию в 2022 году

Обращение к Федеральному собранию — ежегодная процедура.

В последний раз мероприятие состоялось в апреле 2021-го, а в 2022-м его перенесли после начала СВО. Говоря о причинах такого решения, президент России заявил, что необходимо время для дополнительного анализа ситуации.