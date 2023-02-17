Девушку по имени «Бессмертная» спасли из-под завалов в Турции спустя 248 часов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 2 500

В Турции из-под завалов извлекли девушке по имени Бессмертная

Девушку по имени «Бессмертная» спасли из-под завалов в Турции спустя 248 часов

Фото: GettyImages / Anadolu Agency/Mehmet Kaman

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Обладательница необычного имени сейчас находится в больнице в Анкаре.

В Турции вовсю продолжаются работы по спасению людей из-под завалом после крупного землетрясения. Однако страну продолжает трясти — сегодня, 17 февраля, снова были зафиксированы новые афтершоки. Однако людей продолжают находить под завалами каждый день.

На этот раз в СМИ появилась история о чудесном спасении девушки по имени Бессмертная. Об этом пишет CNN.

17-летнюю девушку по имени Алейна Ольмез нашли на одиннадцатый день поисковых работ под завалами одного из жилых домов в Кахраманмараше. Она провела под грудой бетона целых 248 часов. Сейчас, по последним данным, она находится в больнице Анкары.

Многие заметили, что девушку зовут Ölmez, что по-турецки значит «бессмертная».

Природная катастрофа шестого февраля стала самой разрушительной в истории Турции. Власти уже начали поиски виновных, которые причастны к обрушению домов при катаклизме. Общество считает, что такого количества жертв можно было избежать, если бы дома были построены в соответствии современных норм строительства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Турции мальчика достали из-под завалов спустя 258 часов.

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Девушку по имени «Бессмертная» спасли из-под завалов в Турции спустя 248 часов

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