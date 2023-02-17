Суд Ростова-на-Дону приостановил работу компании по доставке еды после массовых отравлений
Люди, один за другим, жаловались на плохое самочувствие. В дело пришлось вмешаться Роспотребнадзору.
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru
Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просили проверить все российские компании, которые занимаются изготовлением и доставкой блюд правильного питания. Таких в стране около десятка. Причиной стало массовое отравление в Ростове-на-Дону, где в больницу попали 50 человек.
Все они заказывали еду в фирме, которая готовила сбалансированные завтраки, обеды и ужины. Сейчас производственные цеха этой компании опечатаны, а в офисе прошли обыски.
По последним данным, суд Ростова-на-Дону принял решение о приостановке работы сомнительной компании города. Расследование дела продолжается.
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