Суд Ростова-на-Дону приостановил работу компании по доставке еды после массовых отравлений

Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просили проверить все российские компании, которые занимаются изготовлением и доставкой блюд правильного питания. Таких в стране около десятка. Причиной стало массовое отравление в Ростове-на-Дону, где в больницу попали 50 человек.

Все они заказывали еду в фирме, которая готовила сбалансированные завтраки, обеды и ужины. Сейчас производственные цеха этой компании опечатаны, а в офисе прошли обыски.

По последним данным, суд Ростова-на-Дону принял решение о приостановке работы сомнительной компании города. Расследование дела продолжается.