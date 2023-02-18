Актеры расстались в 2015 году после 15 лет брака.

Ирина Безрукова рассказала поклонникам, как общается с бывшим мужем Сергеем Безруковым после развода. Актеры расстались в 2015 году после 15 лет брака, однако не только сумели сохранить хорошие отношения, но и работают вместе в Московском губернском театре.

«Мы обычные люди. Мужчина и женщина. Со своими чувствами, мыслями, разными взглядами. Но поверьте, всегда возможно дипломатично и с пониманием сотрудничать, особенно тогда, когда вы с первого шага создавали театр вместе. В том числе и театр, доступный для всех. Буквально сейчас мы с Сергеем Витальевичем работаем над новым театральным проектом. Впервые в творческом тандеме режиссер-актриса. Это будет спектакль „Репетиция банкета“», — поделилась Безрукова.

До этого актриса призналась, что мечтала в свое время родить от Безрукова, но не получилось, даже несмотря на помощь врачей. Актер же два года назад признался, что тяжело переживал отсутствие детей в браке с Ириной Безруковой.

В 2013 году общественность узнала о том, что у звезды «Бригады» есть внебрачные дети от коллеги по цеху Кристины Смирновой. После развода с Ириной Безруковой в 2016 году актер женился на режиссере Анне Матисон. В семье растут трое детей — Мария, Степан и Василий. При этом Безруков поддерживает связь со старшими детьми Александрой и Иваном, которые родились от романа со Смирновой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков представил свое прочтение гоголевской «Женитьбы» на сцене Московского губернского театра.