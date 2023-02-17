Почти по Гоголю: Сергей Безруков представил свое прочтение «Женитьбы»

Премьера нового спектакля прошла на сцене Московского губернского театра.

Яркая премьера в одном из самых любимых публикой столичных театров — «Женитьба. Почти по Гоголю». Бессмертная классика в новом прочтении от живого классика, народного артиста России Сергея Безрукова. Полная романтики и светлой радости постановка раскрывается на сцене невероятной феерией красок и эмоций. Ксении Солдатовой посчастливилось увидеть спектакль одной из первых.

«Жарко просто, если честно. Если бы вы знали, что под этим костюмом. А что под ним? Скоро вы узнаете», — говорит исполнитель роли Гоголя.

Интрига раскрывается уже в первые секунды. Короткая отсылка к классику, затем под этим верхним слоем вскрывается современная адаптация.

«Специально для главного героя, дантиста, заказали вот такое старое стоматологическое кресло. Здесь даже все работает. Оно поднимается, опускается, функционирует и такая вот бормашина. Ею внук сначала делает из деда завидного жениха с новой улыбкой, а после — угрожает», — рассказывает корреспондент Ксения Солдатова.

«Что, тебе челюсть неудобна? — Надобно, Илюш, жениться нельзя. — Щас будет удобно. Я тебя спрашиваю: ты будешь жениться? — Да», — играют артисты на сцене.

Но одно дело — решиться, а другое — найти своего человека, да еще и в почтенном возрасте. Идти решают сразу в брачное агентство. Тут и над стилем поработали, и невест несколько, на выбор.

В роли Феклы не привычная сваха, познавшая жизнь, а молодая актриса Анастасия. Внешне циничная, внутри — романтик. И режиссер нашел в прямом смысле инструмент, чтобы это подчеркнуть.

«Это аккордеон 1960 годов. Я ездила на фабрику, где их производят, и его специально для меня отремонтировали, поставили новую клавиатуру», — говорит исполнительница роли Феклы Ивановны актриса Анастасия Дворянская.

Она месяц с нуля училась игре на аккордеоне. Перед началом очень волновалась, вдруг не попадет в ноты, но все получилось. Это мелодии французского композитора Яна Тирсена из легендарного фильма «Амели». Его светлым романтическим настроением вдохновлялся режиссер спектакля Сергей Безруков. Он же отвечал за оформление. Чтобы собрать не просто декорации, а живые квартиры с духом советского времени, мебель и украшения искали на сайтах объявлений в интернете. Причем, всего нужно было по паре, чтобы подчеркнуть схожесть главных героев. Два идентичных старых советских ковра, говорят, нашли вообще чудом. Необычным стало и оформление пола сцены.

«Ощущение именно золотой осени, поэтому утопает в осенней листве. Когда есть желание просто побродить, прошуршать. В этом столько ностальгии, светлой радости», — отмечает режиссер-постановщик, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.

Говорит, в деталях много символизма. Тут и осень жизни, и последний вагон — прямо на сцене. На нем герои ездят в метро. Пьеса поменяла гендерный уклон — теперь невесты борются за жениха, сами герои более зрелые.

«Молодой драматург Илья Ларионов написал специально для нашего театра пьесу. Именно для актрис и актеров старшего поколения. И я рад, что я занял в этом спектакле семь человек из труппы… Романтика, любовь. Любви все возрасты покорны», — говорит Безруков.

Герой, в прошлом машинист, который всю жизнь вел поезд по заданному направлению, впервые столкнется с ключевым выбором. Ведь невест несколько, а в ЗАГС идти уже завтра. Кого он выберет и почему внук так спешит с их росписью, зритель узнает только в конце, который обещают в традициях настоящей романтической комедии.